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La revisión interna de las acciones arbitrales del Al-Ahli-Al-Nassr trajo una sorpresa sobre una de las jugadas que influyeron en el resultado: el Comité Principal de Árbitros de la Federación Saudí de Fútbol concluyó que no fue correcto el penalti que obtuvo el conjunto de Yeda en el partido que ganó por 3-1.

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Según informó el diario «Al-Riyadiyah», citando sus fuentes, el Comité de Árbitros, presidido por el suizo Manuel Navarro, comunicó a los colegiados de la Liga Roshn, durante una sesión de análisis de las acciones arbitrales, que la decisión de señalar penalti a favor del Al-Ahli en el minuto 67 no fue correcta.

La jugada se produjo tras un contacto dentro del área entre Abdullah Al-Hamdan, delantero del Al-Nassr, y Merih Demiral, defensa del Al-Ahli. Desde el VAR, Salomé Di Iorio, de nacionalidad argentina, intervino y pidió a su compatriota Facundo Tello, árbitro principal, que revisara la acción en el monitor. Tras hacerlo, Tello decretó la pena máxima.

El inglés Ivan Toney transformó el penalti en el gol que dio al Al-Ahli la ventaja por 2-1, y el equipo mantuvo después su superioridad hasta cerrar el partido con un 3-1. Sin embargo, la evaluación posterior del Comité de Árbitros contradijo la decisión del colegiado del encuentro.

La postura del comité sobre el gol anulado a Demiral

Por otro lado, el Comité de Árbitros respaldó la anulación del gol que el defensa turco Merih Demiral marcó para el Al-Ahli en el minuto 30, al considerar que la decisión del árbitro en esa acción fue correcta.

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Las fuentes señalaron que el comité mostró ambas jugadas a los árbitros dentro de un proceso de evaluación interna y sometió las dos decisiones a votación. Los resultados reflejaron que la mayoría respaldó lo decidido por el árbitro principal en ambos casos, aunque la valoración final del comité consideró incorrecto el penalti a favor del Al-Ahli.

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Esta revisión abre el debate sobre las decisiones arbitrales del encuentro, sobre todo porque el penalti llegó en un momento importante y contribuyó a que el Al-Ahli se pusiera por delante en un partido que acabó decidiéndose por dos goles de diferencia.

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Dos penaltis en un duelo emocionante

El partido entre ambos equipos, aplazado de la novena jornada, dejó dos penaltis: el primero, a favor del Al-Nassr, lo falló el portugués Cristiano Ronaldo; el segundo, para el Al-Ahli, lo convirtió Ivan Toney. Al final, el conjunto de Yeda se impuso por 3-1.

Así, las decisiones arbitrales del partido vuelven al primer plano tras la evaluación del comité, que pone de nuevo el foco en el penalti con el que Toney marcó el segundo gol del Al-Ahli, aunque el resultado final del encuentro no haya cambiado.