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Crece la polémica sobre el destino de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal, con informaciones que apuntan a una posible repetición del partido por decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

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Sin embargo, una lectura jurídica del expediente marroquí, según el diario marroquí «Al Mountakhab», descartó este escenario y desveló la naturaleza de las decisiones que puede dictar el tribunal.

El diario recogió las palabras de una fuente conocedora del caso y cercana al equipo jurídico marroquí, que aseguró que hablar de la posibilidad de un fallo que ordene repetir la final carece de fundamento jurídico y choca con la naturaleza de las competencias del Tribunal de Arbitraje Deportivo, cuyo papel se limita a revisar la legalidad de la decisión recurrida y no a dictar una decisión alternativa.

La fuente explicó que la parte marroquí presentó durante las audiencias unos argumentos que calificó de sólidos, respaldados por nuevas grabaciones que documentan la retirada completa de la selección senegalesa del terreno de juego, en el marco del recurso contra la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol sobre la final.

No obstante, la fuente insistió en que la presentación de estas pruebas no significa que el caso esté resuelto de antemano a favor de Marruecos, y señaló que la Federación Senegalesa también presentó sus alegaciones ante el tribunal y que la decisión final sigue correspondiendo al panel arbitral, una vez concluidas las audiencias y completadas las deliberaciones jurídicas.

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Asimismo, la fuente advirtió contra dejarse llevar por las filtraciones que circulan sobre el contenido del esperado fallo y aseguró que no se basan en información fiable, dada la estricta confidencialidad que rodea las deliberaciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo y la imposibilidad de conocer con certeza el contenido de la decisión antes de su anuncio oficial.

Según las explicaciones jurídicas recogidas por el diario marroquí, el tribunal tiene ante sí dos vías principales en el caso: la primera, confirmar la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, que dio por perdido el partido a la selección senegalesa por 3-0 y otorgó el título a Marruecos; y la segunda, anular dicha decisión y volver al resultado registrado sobre el terreno de juego, que terminó con victoria de Senegal.

A partir de esta lectura, el escenario de repetir el partido, ya sea en un estadio neutral o a doble partido, no figura entre las decisiones contempladas dentro de la competencia jurisdiccional del tribunal en este caso.