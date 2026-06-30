Son rompe su silencio con una emotiva disculpa tras la decepción del Mundial

Son Heung-min, capitán de Corea del Sur, pidió disculpas a la afición tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial y pidió apoyo para los jugadores en lugar de críticas.

Un día antes, el seleccionador Hong Myung-bo había renunciado tras los resultados del sábado, que dejaron al equipo fuera de los dieciseisavos de final.

Se esperaba que esta generación llegara lejos, pues contaba con un plantel talentoso liderado por Son, el centrocampista del París Saint-Germain Woo Kang-in y el defensa del Bayern de Múnich Kim Min-jae. Se esperaba que avanzaran a las eliminatorias tras quedar en el grupo de México, coanfitrión del torneo, la República Checa y Sudáfrica.

Comenzó con un 2-1 a República Checa, pero las derrotas ante México y Sudáfrica lo eliminaron.

A través de Instagram, Son publicó: «No sé por dónde empezar; no puedo fingir que no sé lo que ha pasado, ni quiero huir de la realidad».

El capitán añadió: «En primer lugar, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas al pueblo surcoreano y a todos los aficionados que aman el fútbol».

Son añadió:Como aficionado, imagino la angustia, la frustración y el dolor que habéis sentido al ver estos partidos, y por eso creo que unas simples palabras como «lo siento» no bastan para expresar la magnitud de la decepción; de hecho, me parecen insuficientes incluso para pronunciarlas...».

Y concluyó: «Haré todo lo posible para devolveros la alegría; nunca olvidaré mis promesas a la afición y seguiré trabajando para dar lo mejor de mí mientras me convoquen y me necesitéis».