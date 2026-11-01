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Traducido por

Solskjaer: Carrick es el hombre indicado para dirigir al Manchester United

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
M. Carrick
O. Solskjaer
Inglaterra
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El entrenador del Manchester United, bajo presión

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Ole Gunnar Solskjaer, exentrenador del Manchester United, cree que Michael Carrick es «el hombre adecuado» para «llevar al Manchester United hacia adelante», pese a la creciente presión sobre su antiguo compañero.

El desastroso inicio de temporada del Manchester United continuó ayer sábado, cuando el equipo de Carrick cayó por 2-0 ante el Chelsea en la novena jornada de la Premier League.

El Manchester United dominaba ligeramente en la primera parte, pero se vino abajo poco después del inicio del segundo tiempo, cuando Morgan Rogers, recién incorporado al Chelsea, rompió la defensa de los visitantes y envió el balón por encima de Senne Lammens.

Carrick aún albergaba esperanzas de remontar, pero eso se volvió irreal cuando Lisandro Martínez fue expulsado por dos faltas imprudentes, la segunda de las cuales derivó en un penalti que anotó Cole Palmer.

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Esta derrota significa que el Manchester United no ha logrado ninguna victoria en nueve partidos, la racha más larga de este tipo desde 1988, lo que deja al club en el decimoséptimo puesto de la Premier League.

Se reavivaron las peticiones de los responsables de Old Trafford para destituir a Carrick después de que el United abandonara Stamford Bridge con las manos vacías, pero se espera que el exmediocampista inglés dirija el partido de la Champions League del martes ante la Roma.

Según informan diversos medios, Carrick también estará en el banquillo en el partido de Premier League del próximo fin de semana contra el Aston Villa, antes de que la directiva del Manchester United evalúe la situación durante el parón internacional.

Aunque el Manchester United mantiene a Carrick por el momento, ya ha realizado acercamientos preliminares con tres posibles sustitutos: Eddie Howe, Antonio Conte y Julian Nagelsmann.

Solskjaer apoyó el nombramiento de Carrick el pasado enero y sigue creyendo que su antiguo compañero es capaz de cambiar el rumbo en Old Trafford, según informó el diario inglés «Metro».

Declaró a la cadena noruega TV2: «Michael posee todas las cualidades necesarias para llevar a este club hacia adelante. Creo que es el hombre adecuado».

Y añadió: «Entiende al club, entiende a la afición y sabe lo que se necesita. No ves en él esa "maldad". Pero está ahí, y en mí también. Nos parecemos de forma increíble».

Prosiguió: «Puede que muchos no esperaran que yo llegara a ser entrenador de fútbol, y desde luego no director del Manchester United. Y quizá muchos pensaron lo mismo de Michael Carrick».

Continuó: «Cuando hablé con la directiva del Manchester United, elogié mucho a Michael. Dije: "Si lo elegís, tendréis a un hombre competente". Y creo que él hizo lo mismo conmigo».

Solskjaer habló con los responsables del Manchester United Jason Wilcox y Omar Berrada tras la destitución de Ruben Amorim a principios de año, y confirmó que «se ofreció» a volver al club.

La oferta llegó después de que la leyenda del club Solskjaer asumiera la dirección del Manchester United durante tres años, un periodo que concluyó en 2021.

Solskjaer afirmó: «Tuve una buena conversación con Jason Wilcox y Omar Berrada. No hablamos de la duración del contrato ni de nada por el estilo».

Y aclaró: «Me ofrecí a intervenir si era necesario, y no pedí nada. Compartí mis ideas sobre lo que hace falta para que el club avance. Mantuvimos una sola conversación breve. No hubo negociaciones».

Solskjaer añadió, hablando sobre su etapa al frente del Manchester United: «Hubo algunos momentos extraordinarios, pero todo tiene su momento».

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