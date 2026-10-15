Sofyan Amrabat tiene una opinión muy clara sobre Jofre Torrents tras el Hajduk Split-Ajax

Sofyan Amrabat está muy disgustado por la derrota del Ajax ante el Hajduk Split en la Conference League. Tras una actuación floja y varios errores individuales, los de Ámsterdam se quedan con las manos vacías en el primer partido.

«Sí, claro que es muy duro», comienza Amrabat en Ziggo Sport. «Creo que no empezamos bien. Ellos se ven impulsados por una afición muy entregada y presionan arriba con mucha energía. Luego tenemos una ocasión clarísima y hay que aprovecharla. Últimamente se está convirtiendo en una historia que se repite para nosotros».

Amrabat se refiere a la enorme ocasión de Tolu Arokodare en el minuto 7. El delantero, tras una potente carrera, se plantó solo ante la portería, pero tardó demasiado en definir. «Si marcas esa, el partido es completamente distinto. Al final, después encajas el gol tras una pérdida de balón tuya», lamenta Amrabat.

«En la segunda parte creo que tomamos el control, creamos ocasiones y marcamos un buen gol. Teníamos el impulso a nuestro favor, pero entonces ellos empezaron a lanzar fuegos artificiales. Creo que lo hacen con astucia. Así le quitan ritmo al partido».

El periodista Wytse van der Goot interrumpe entonces a Amrabat para señalarle que, cuando se detuvo el partido, el marcador ya era de 2-1. «Sí, es cierto. Creo que tampoco hay que señalar a nadie», admite Amrabat, de acuerdo con Van der Goot.

Por eso tampoco quiere señalar a Jofre Torrents, que quedó especialmente mal en la jugada del 2-1. «Es desagradable para él. Entrena muy duro y lo hace muy bien. Este es su primer partido, así que no se lo reprochamos. Como equipo, deberíamos haber dado un paso al frente para compensar su error, pero no lo hicimos».

«Ahora mismo las cosas no nos salen. Si miras el partido del PSV del pasado fin de semana, el Heerenveen también tuvo una ocasión clarísima… Nosotros estamos recibiendo todos los golpes. Contra nosotros la habrían marcado, mientras que contra el PSV no entró y luego ellos ganaron el partido. Quizá también sea un poco cuestión de suerte».

«Pero eso no puede ser una excusa. Tenemos que mejorar; no podemos dejar que los partidos lleguen a esos momentos. Tenemos que ponernos a trabajar muy duro, eso está claro. ¿Voy a rendirme ahora?», dice con tono contrariado. «La temporada aún es larga, tenemos que fortalecer la confianza y trabajar muy duro. Hay que despertar, porque todavía no hay nada decidido».