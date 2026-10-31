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Loai Mohamed
Traducido por

Sin pronunciar palabra: Chibo reacciona a las declaraciones de Haji a Kooora sobre Amrabat

M. Hadji
Y. Chippo
S. Amrabat
Marruecos vs Niger
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La leyenda de Marruecos respalda las palabras de su compañero

Youssef Chippo, leyenda de la selección marroquí, quiso reaccionar a las declaraciones de su excompañero y antigua estrella Mustapha Hadji en su entrevista con Kooora sobre el desacuerdo entre Sofyan Amrabat, actual jugador de Marruecos, y el entrenador Mohamed Ouahbi.

Hadji dirigió fuertes críticas a Amrabat durante su extensa entrevista con Kooora, tras las declaraciones del jugador del Ajax neerlandés en las que rechazaba jugar para la selección con la presencia de Ouahbi.

Hadji afirmó: «Amrabat juega para la selección marroquí, que representa al país y alza su bandera, y no juega para Mohamed Ouahbi, por lo que debe jugar bajo la dirección de cualquier entrenador».

Luego dirigió un mensaje contundente al jugador, diciendo: «¿Quién eres tú para decir eso? No estás por encima de la selección, ni del entrenador, ni de la bandera marroquí. Debes venir a la selección y jugar en silencio, aunque participes un solo minuto, porque es un honor para ti».

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Por su parte, Youssef Chippo comentó el vídeo de las declaraciones de Hadji, que Kooora publicó a través de Instagram, con emojis.

Chippo no escribió ninguna palabra, sino que se limitó a poner emojis de caras sonrientes, antes de añadir un corazón para confirmar su respaldo a las palabras de Hadji.

مصطفى حجي ويوسف شيبوKooora instagram

Lee la entrevista completa de Hadji con Kooora:

En vídeo: Mustapha Hadji en una entrevista con Kooora (1/2): Senegal, campeón de África en este caso, y una diferencia esencial entre Ouahbi y Regragui

En vídeo: Mustapha Hadji en una entrevista con Kooora (2/2): Salah es más grande que Hossam Hassan y la historia del fútbol egipcio, y Bono superó a El Hadary

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