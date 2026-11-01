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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Sin piedad: Mbappé amplía su récord con el Real Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
España
Francia
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El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, continuó con su excepcional registro, consistente en marcar ante todos los rivales a los que se ha enfrentado en LaLiga.

Mbappé había abierto el marcador a favor del Real Madrid, durante el encuentro ante el Racing de Santander, donde la primera parte terminó con ventaja de 3-0 para el conjunto merengue.

El diario Marca señaló que Mbappé entró en el partido de hoy con el ojo puesto en el Racing de Santander, que es el rival número 24 en su trayectoria en LaLiga.

Y como es habitual en él en las grandes citas y bajo presión, Mbappé no desaprovechó la ocasión para añadir el nombre del Racing a su larga lista de víctimas, confirmando que ningún equipo de LaLiga ha logrado hasta ahora escapar de sus goles.

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La resolución llegó desde el punto de penalti. Tras la señalización de un penalti que suscitó una amplia polémica, Mbappé asumió la responsabilidad y logró engañar al portero del rival con un disparo imparable, marcando el gol de la ventaja de 1-0.

Con este nuevo gol, Mbappé mantuvo su registro histórico perfecto, después de haber marcado ante todos sus rivales en LaLiga con un porcentaje del 100%, un logro al que ya se había acercado tras haber batido las redes del Málaga y del Elche con anterioridad.

De este modo, el casillero de Mbappé alcanzó los 68 goles con la camiseta del Real Madrid en 76 partidos de LaLiga.

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