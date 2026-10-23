Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, aseguró que el pésimo historial del equipo en Stamford Bridge supone una motivación extra, no una carga. El técnico italiano insistió en que su plantilla tiene calidad suficiente para vencer al Chelsea.

Anuncios

De Zerbi busca una victoria poco habitual en Stamford Bridge

El entrenador del Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, insistió en que su plantilla no tiene miedo antes de la exigente visita del sábado al Chelsea en Stamford Bridge. El Tottenham cruzará Londres con la intención de aprovechar el impulso de su primera victoria de la temporada en la Premier League, un 3-1 ante el Coventry City.

Al abordar las dificultades históricas del Tottenham en el campo del Chelsea, donde solo ha ganado una vez en sus últimas 41 visitas, De Zerbi consideró que esa estadística supone un estímulo mental.

«Para mí es una motivación más», declaró De Zerbi. «Nos dan más motivación, más mentalidad y más energía para ganar un partido».

El técnico italiano exige valentía y disciplina táctica

De Zerbi pidió a su equipo que mostrara personalidad y agresividad sin perder la concentración en el campo. «Tenemos calidad suficiente para ganar un partido, este partido», afirmó.

Anuncios Anuncios

«Jugar con personalidad, con valentía, encontrar la manera de marcar y de defender lo mejor que podamos, con valentía. Nada más».

Related Topics

«Prefiero una reacción demasiado fuerte a un jugador sin sangre, sin reacción», añadió el entrenador del Tottenham.

De Zerbi no quiere detenerse en el arbitraje ni en polémicas anteriores

Al recordar anteriores enfrentamientos acalorados entre los dos rivales londinenses, De Zerbi rechazó hablar de las decisiones arbitrales o del miedo en su equipo. «No quiero hablar del árbitro. No», afirmó tajante.

Anuncios

«Tenemos que mantener la concentración, los ojos en el balón, en nuestro juego, en nuestro plan, en nuestra mentalidad y en nuestra energía».

«¿Percibes miedo en tus jugadores? No», añadió.

Anuncios

El Tottenham se prepara para un derbi de gran importancia

Con Pedro Porro de nuevo disponible y Andy Robertson declarado apto para jugar, De Zerbi alineará un equipo competitivo pese a que varios jugadores siguen de baja por lesión.

El Tottenham aspira a encadenar dos victorias para dar impulso a su campaña en la Premier League.

Anuncios

El partido del Tottenham contra el Chelsea en Stamford Bridge comenzará el sábado a las 17:30 BST.