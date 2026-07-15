Lionel Messi, capitán de Argentina, recuperó el liderato de goleo del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, superando a Kylian Mbappé, aunque no anotó contra Inglaterra.

El miércoles, en Atlanta, dio las dos asistencias que valieron el 2-1 sobre Inglaterra y llevaron a Argentina a la final del Mundial 2026.

Tras el encuentro, «La Pulga» igualó a Kylian Mbappé con ocho goles cada uno, pero lidera la tabla de goleadores por sus asistencias.

Sin embargo, Messi se llevó el título de máximo goleador gracias a sus dos asistencias decisivas ante Inglaterra.

Según el reglamento de la FIFA, la Bota de Oro se otorga al jugador con más goles y, en caso de empate, al que haya dado más asistencias.

Antes del duelo contra Inglaterra, Mbappé sumaba tres asistencias, una más que Messi; pero el argentino lo superó al llegar a cuatro, gracias a los dos pases de gol ante los “bailarines del tango”.

Cabe recordar que en 2022 Mbappé superó a Messi con 8 goles, uno más que el argentino.