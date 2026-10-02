Sin el escudo del Barcelona: Messi logra su primera victoria en España

El argentino Lionel Messi, actual capitán del Inter Miami, logró su primera victoria en España sin el escudo histórico de su antiguo equipo, el Barcelona.

El club Eldense, que milita en la Segunda División española, anunció el pasado jueves la adquisición por parte de Messi, en una operación que representa un giro histórico para el equipo de la ciudad de Alicante y que abre una nueva etapa en su historia de más de 100 años.

Y unas 24 horas después del anuncio oficial, Messi publicó una foto en su historia de "Instagram", viendo el primer partido del equipo bajo su mandato.

El comienzo fue prometedor para la estrella argentina, pues el Eldense logró el jueves una goleada ante el Real Oviedo, recién descendido de LaLiga española, por un resultado de 4-1, en el marco de la octava jornada.

La victoria es apenas la segunda del nuevo equipo de Messi en la actual temporada de la Segunda División, en la que ha empatado otros dos partidos y perdido 4, situándose en el decimoquinto puesto de la clasificación con solo 8 puntos.

El Eldense fue fundado en 1921 y ahora se prepara para una nueva etapa marcada por la ambición bajo el liderazgo de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, con el objetivo de ascender a la liga española en la que Messi cosechó la mayor parte de sus éxitos con el Barcelona.

El club alicantino se encuentra a una gran distancia por detrás del Castellón y el Eibar, primero y segundo clasificados con 19 y 18 puntos respectivamente, pero sueña con enderezar el rumbo para lograr un ascenso histórico a la liga española.