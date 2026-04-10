El Real Madrid negó de forma tajante lo que se ha rumoreado sobre su intención de contratar a un director deportivo, y afirmó que esa información “no es correcta en absoluto”.

El conocido programa de radio español “El Larguero” informó anoche, jueves, de que el Real Madrid está estudiando la posibilidad de reintroducir el cargo de director deportivo dentro de su estructura administrativa, señalando que una agencia externa ya ha empezado a analizar varios nombres adecuados para ocupar ese puesto.

Según lo que señaló el periodista Antón Meana, el club blanco planea moverse en el mercado de fichajes para contratar a un centrocampista y, quizá, a un destacado defensa central, pero esos movimientos podrían no ser los únicos cambios previstos para la próxima temporada.

El informe indicó que la directiva del club, encabezada por Florentino Pérez, estudia una posible reestructuración que podría ir más allá de la plantilla, en el marco del conocido sistema de gestión que incluye a figuras destacadas como José Ángel Sánchez, Juni Calafat y Santiago Solari.

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Meana concluyó que la decisión aún no se ha tomado, aunque se está estudiando la posibilidad de reintroducir el cargo de director deportivo nuevamente como una parte independiente dentro de la estructura administrativa del club, un puesto que ha estado ausente del Real Madrid durante varios años debido a la concentración de competencias en manos de la dirección ejecutiva.

Pero el Real Madrid publicó un comunicado oficial la mañana de este viernes, en el que dijo: “El Real Madrid C. F. comunica que la información difundida anoche por el programa El Larguero, de la Cadena SER, en la que se afirmaba que nuestro club está estudiando incorporar a un director deportivo a su organigrama, es totalmente falsa”.

El club añadió en su comunicado que valora enormemente el trabajo que está realizando la actual dirección deportiva, y subrayó que este enfoque ha sido la causa de una de las etapas más exitosas de la historia del club, en la que se han conquistado numerosos títulos, entre ellos 6 Champions League en 10 años, y que no piensa cambiar.

El Real Madrid se prepara para enfrentarse al Girona en el estadio “Santiago Bernabéu”, la noche de este viernes, en la Liga española, y luego volará a Alemania para enfrentarse al Bayern Múnich en el “Allianz Arena” el próximo miércoles en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.