Sin agente: el Barcelona se mueve para asegurar el futuro de Raphinha

El FC Barcelona ha comenzado a moverse de forma efectiva para renovar el contrato del brasileño Raphinha, con el fin de que continúe durante más tiempo en la fortaleza catalana, en vista de su destacado brillo bajo la dirección del técnico alemán Hansi Flick.

El diario catalán "Sport" informó de que el director deportivo Deco mantuvo una reunión prolongada con el brasileño Raphinha la tarde de este martes en un restaurante, con el objetivo de avanzar en el asunto de la renovación del contrato del jugador, que actualmente se extiende hasta el año 2028.

El diario añadió: "Fue una reunión informal pero importante, y se produjo en el marco de un diálogo caracterizado por una total sintonía de visiones entre todas las partes, además del deseo explícito del jugador de continuar vistiendo la camiseta blaugrana".

No obstante, este paso constituye un movimiento inicial del club en cuanto a la renovación, y no existe ninguna prisa por alcanzar un acuerdo definitivo, ya que a Raphinha aún le quedan cerca de dos años de contrato, y su compromiso con el Barcelona es firme y absoluto.

El jugador brasileño se siente enormemente feliz en el Barcelona, donde centra su atención en cumplir los objetivos de la temporada, desempeñando al mismo tiempo su papel como uno de los principales líderes del conjunto catalán, según informó el diario.

La situación encierra también un aspecto singular, y es que Raphinha no cuenta actualmente con un agente que gestione sus asuntos, sino que él mismo se encarga de dirigir las conversaciones relativas a su futuro. Como consecuencia de ello, el jugador brasileño participa directamente en las reuniones con el club y está plenamente al tanto de todos los detalles de las negociaciones que afectan a su carrera profesional.

A Deco y Raphinha les une una relación estrecha y prolongada, pues antes de asumir el cargo de director deportivo, el dirigente portugués trabajaba como agente del jugador brasileño, una relación profesional que terminó por completo en cuanto Deco asumió sus funciones en el FC Barcelona.

Y pese a haber concluido la relación profesional entre ambos, siguen conservando esa excelente relación personal que construyeron a lo largo de los años.

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Un dato obtenido por el diario "Sport" pone de relieve el grado de esta cercanía, pues "Taya Beloli", la esposa de Raphinha, estuvo también presente en aquella reunión informal, lo que confirma el carácter amistoso del encuentro y la fortaleza de los vínculos personales que unen a todas las partes.

Las negociaciones parten de un terreno sumamente positivo, ya que Raphinha muestra un compromiso total con el Barcelona y no tiene intención de provocar ningún obstáculo que impida alcanzar un acuerdo, pues se siente un jugador clave, se siente enormemente feliz en el Barcelona, y su influencia dentro del vestuario crece de forma constante.

Existe otro caso —aunque comparte algunos aspectos— que es el de Frenkie de Jong, pues el jugador neerlandés decidió poner fin a su relación con su agente "Ali Dursun" tras un periodo marcado por dificultades en la comunicación con el FC Barcelona durante las negociaciones de renovación del contrato.

De Jong deseaba tener un mayor control sobre su futuro y obtener la información de forma directa, por lo que posteriormente confió la parte jurídica de sus asuntos al abogado Sébastien Ledure, especializado en derecho deportivo.

Raphinha, por su parte, ha optado por seguir un enfoque más directo en este sentido, pues es él mismo quien se sienta a negociar y a escuchar a los responsables del club, y participa personalmente en la toma de decisiones relativas a su contrato. Y esto es exactamente lo que ocurrió esta tarde.

Las condiciones de la renovación todavía necesitan que se les den los últimos retoques, pero el punto de partida es sumamente ideal, pues el Barcelona quiere retener a Raphinha, y Raphinha quiere quedarse en el Barcelona. Y después de haberse convertido en un líder y en uno de los jugadores más importantes del equipo, el jugador brasileño afronta ahora otra responsabilidad personal: sentarse a resolver su futuro.

Cabe señalar que Raphinha ha brillado de forma destacada en el inicio de la temporada actual, disputando 6 partidos en las distintas competiciones, marcando 8 goles y repartiendo 3 asistencias.

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