Simeone se disculpa y felicita a España: no hay palabras para describir este dolor

Giuliano Simeone, estrella de la selección de Argentina, pidió disculpas a la afición de su país por "no haber podido traerles la copa", tras la derrota ante la selección de España por un gol a cero en la final del Mundial, y felicitó al conjunto que se coronó con el título.

Simeone dijo, en una publicación a través de su cuenta en la red social "Instagram", que incluía una foto suya sobre el césped, después de haber disputado la segunda parte en sustitución de Rodrigo De Paul: "No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos... Solo pido disculpas por no haber podido traerles la copa".

Y añadió: "Agradezco a la afición argentina todo el apoyo durante todo el Mundial, en las gradas y desde la distancia".

Asimismo, el jugador del Atlético de Madrid dirigió un mensaje a sus compañeros de la selección, liderada por el entrenador Lionel Scaloni, diciendo: "Gracias a este grupo por darlo absolutamente todo en cada partido, y por dejarse el alma por más de 46 millones de argentinos".

El hijo de Diego Simeone, que lo dirige en el club español y presenció los distintos partidos que disputó Giuliano con Argentina en el Mundial, aclaró: "Hoy es un momento triste, pero confío en que, con el paso del tiempo, recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo".

Giuliano Simeone concluyó su mensaje felicitando a la selección que se coronó con el título, diciendo: "Felicidades a España por el Mundial".

El centrocampista de 23 años disputó tres partidos en el Mundial 2026, en los que fue titular ante Jordania en la fase de grupos y ante Inglaterra en las semifinales, antes de entrar como suplente en el partido final ante España.