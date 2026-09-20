Simeone responde a la furia de Mourinho con solo dos palabras

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, respondió al portugués José Mourinho, técnico del Real Madrid, después de que este último se enfadara con el arbitraje tras la derrota en el derbi la tarde de este domingo (2-1), en la séptima jornada de LaLiga.

Mourinho lanzó un feroz ataque contra el árbitro Ortiz Arias en la rueda de prensa, ya que el derbi vivió varias jugadas polémicas, las más destacadas la expulsión de Dean Huijsen, defensa del conjunto blanco, y la concesión de un penalti para el Atlético, además de que los jugadores del conjunto blanco reclamaron la expulsión del dúo del Atlético, Lee Kang-in y Cristian Romero, por dos entradas peligrosas.

Mourinho declaró en la rueda de prensa: «El partido se suponía que iba a ser de 11 jugadores contra 9 durante 50 minutos, pero en lugar de eso se convirtió en 11 contra 10 en nuestra contra».

Y añadió: «El señor Trujillo, el árbitro asistente de vídeo, que no llamó al árbitro para revisar la situación de la tarjeta roja de Kang-in Lee, tiene una historia muy extraña con el Real Madrid; en cuanto al pobre árbitro Ortiz, es evidente que no puede lidiar con la presión en partidos de este tipo».

Por su parte, Simeone fue preguntado tras el partido por las declaraciones de Mourinho, y respondió con solo dos palabras: «Sin comentarios».

Continuó su intervención dirigiendo un mensaje a Mourinho: «Estas son solo fases del juego. A veces las cosas salen a tu favor, y a veces no. No puedes perder el respeto a los árbitros. Todo vale, por muy famoso que seas, Mourinho».

Y completó sus declaraciones: «Respetamos las opiniones de todos. Estamos en una posición privilegiada como entrenadores, por lo que tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos. Debemos respetar a los demás, al árbitro y a nuestros compañeros. Todos perdemos cuando alguien traspasa los límites del respeto, sin importar su posición: Mourinho, Simeone, Flick, Pellegrini, nadie debería traspasarlos».

Añadió en sus declaraciones a la cadena «DAZN»: «Controlamos bien el partido en la primera parte, donde no hubo ocasiones claras de gol. Hay ataques que cambian el rumbo de los partidos, y el penalti de Giuliano fue esa oportunidad».

Y prosiguió, según recogió el diario «Marca»: «Con un jugador de más, aprovechamos las situaciones en las que podíamos hacerles daño. Así marcó Jonathan David, y luego recortaron distancias con un gol de uno de sus peligrosos ataques».

Y sobre Julián Álvarez, el entrenador argentino dijo: «Tenemos gente maravillosa; cuando das lo mejor de ti, te valoran. Julián lo intentó, ha sido difícil para él, y le ayudaremos a volver al buen camino. Y estoy muy contento por Jonathan; él nos da esa garra competitiva que nos permite competir hasta el máximo posible».

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