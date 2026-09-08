Simeone: no veo a Álvarez como titular

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, habló sobre el esperado partido que enfrentará a su equipo con el Liverpool mañana miércoles en el estadio de Anfield, dentro de los encuentros de la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, poniendo el foco en la situación del delantero del equipo Julián Álvarez.

Sobre la capacidad del Atlético de Madrid de imponer su estilo y llevar la iniciativa en el encuentro, Simeone explicó en la rueda de prensa previa al partido que ofreció hoy martes, según recogió el diario español "As": "Puedo imaginar muchos escenarios para el partido, pero la realidad es lo que veremos únicamente sobre el terreno de juego. Nosotros, como entrenadores, imaginamos el ataque, la llegada al área y marcar goles, pero cuando suena el silbato ocurren cosas inesperadas que no estaban en nuestra imaginación".

Sobre los cambios que ha experimentado el rendimiento del Liverpool con el nuevo entrenador Andoni Iraola, el técnico de los rojiblancos señaló: "Veo que su entrenador intenta aplicar la filosofía que mostró con sus equipos anteriores; trabaja los detalles tácticos de todos e involucra a todos los jugadores. Alcanzar el estilo ideal requiere tiempo, pero el equipo evoluciona y cuenta con elementos de gran calidad. Es un gran entrenador con una visión clara que llegará a los jugadores para que reflejen el estilo de fútbol en el que cree".

En lo referente a su postura sobre alinear a alguno de sus delanteros netos en la línea de ataque, el argentino afirmó: "Jonathan llegó recientemente y no pudo participar en el partido pasado por un problema concreto, mientras que Julián (Álvarez) sigue en fase de evolución y no lo veo listo para ser titular todavía, pero sin duda nos ayudará conforme avancen los minutos del partido".

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Al preguntársele por su valoración sobre la preparación del equipo con el inicio del recorrido en la Liga de Campeones de Europa, Simeone dijo: "Que la final llegue a nuestro estadio (el Metropolitano) es algo de suma importancia para el club, y debemos trabajar con mucho esfuerzo para aspirar a alcanzar ese prestigioso lugar. Actualmente estamos en una fase de construcción y adaptación, con la presencia de jugadores nuevos, la situación de Julián, la incorporación de David en los últimos días del mercado, además de los que llegaron tarde por el compromiso internacional, de quienes a nadie le importa. Pero recuperaremos nuestro ritmo paso a paso".

En respuesta a las declaraciones de Iraola, entrenador del Liverpool, sobre la superioridad de Simeone en el factor de la experiencia, el argentino comentó: "Cuando asumes el mando de un equipo nuevo tienes una enorme ilusión que transmites a tus jugadores, y en ese aspecto concretamente Iraola tiene la superioridad sobre mí".

Sobre las diferencias entre los estilos de juego del Liverpool y el Atlético de Madrid, Simeone aclaró: "No sé cómo podemos definir los estilos exactamente, ni cómo determinamos los conceptos de ataque y defensa; puedes tener la posesión sin rematar, o rematar 3 veces y ganar. Hay clubes que se caracterizan por una vocación ofensiva feroz como el Liverpool, y el Atlético de Madrid también da esa impresión".