Simeone ignora una carta ganadora en la noche de la caída del Atlético

El Atlético de Madrid volvió a quedarse a 5 puntos del Barcelona tras fracasar en su intento de arrebatarle el liderato de LaLiga.

El Atleti se adelantó en el marcador ante el Barcelona, pero terminó perdiendo por 2-1 frente al conjunto del técnico Hansi Flick.

El diario Sport informó de que Diego Simeone, entrenador de los rojiblancos, prefirió no dar entrada a su jugador nigeriano Ademola Lookman, pese a que aún disponía de un cambio adicional.

Simeone mantuvo a Julián Álvarez sobre el césped durante todo el partido, a pesar de los silbidos que recibió, y realizó las sustituciones en 3 fases, aunque se limitó a solo cuatro cambios, y la Araña no estuvo entre ellos.

Primero entró Sorloth, luego Hancko y Cardoso, antes de dar paso a Jonathan David en el minuto 78. Todas las sustituciones tuvieron un carácter ofensivo, dada la desventaja del equipo en el marcador, lo que podría haber justificado un quinto cambio con la entrada de Lookman.

Con Frenkie de Jong jugando en la posición de lateral derecho de forma forzada, y ante la necesidad del Atlético de Madrid de remontar el 2-1, el extremo nigeriano podría haber sido la primera opción en cualquier otra circunstancia.

Pero no fue así, ya que el técnico Diego Simeone prefirió no dar entrada a Lookman, pese a que aún disponía de un cambio adicional.

Lookman atraviesa una etapa muy complicada, pues su nivel actual dista mucho del que mostró durante sus primeros meses en el estadio Metropolitano. Simeone ha insistido en esta cuestión una y otra vez en sus ruedas de prensa.

El Cholo le exige más al jugador nigeriano, a pesar de que ya le marcó dos goles al Barcelona, pero esta vez se encontró viendo cómo su equipo perdía la oportunidad de pelear por el título de LaLiga, sin siquiera tener la ocasión de ayudarlo.

El Atlético de Madrid necesita la mejor versión de Lookman, pero al jugador nigeriano aún le queda mucho trabajo por hacer para recuperar la confianza del entrenador argentino.