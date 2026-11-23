El argentino Diego Simeone ha firmado una gesta histórica sin precedentes en LaLiga al convertirse en el entrenador con más victorias en la historia de la competición, después de guiar al Atlético de Madrid al triunfo ante el Getafe (3-0) el domingo en el estadio Coliseum. Con ello, batió el récord que ostentaba la leyenda del club Luis Aragonés y se colocó en solitario en lo más alto de la lista de técnicos con más triunfos en la historia de LaLiga.
Según informó el diario francés «L'Équipe», Simeone, que dirige al Atlético de Madrid desde 2011, elevó su cuenta a 345 victorias en LaLiga y superó la marca de Luis Aragonés, que se quedó en 344 triunfos. Así, «el Cholo» se convierte en el nuevo plusmarquista, después de consolidar su nombre entre los entrenadores más destacados que han dejado una huella excepcional en la historia del fútbol español y que han llevado a sus clubes a cotas avanzadas de estabilidad y competitividad.
El hito llegó días después de que Simeone se quedara a las puertas del récord en el duelo que enfrentó al Atlético de Madrid y al Barcelona el 8 de noviembre en el Wanda Metropolitano. Sin embargo, el conjunto madrileño cayó por 2-1 ante el líder de la liga, por lo que la celebración del técnico argentino como líder en solitario de la lista de entrenadores con más victorias tuvo que esperar hasta después del parón internacional, antes de cerrar la tarea ante el Getafe.
Simeone no necesitó disputar tantos partidos como Aragonés para llegar a la cima: sumó sus 345 victorias en 567 encuentros de LaLiga, mientras que el desaparecido técnico logró 344 triunfos en 756 partidos, además de 123 empates y 99 derrotas. Esto pone de relieve la diferencia en el número de encuentros que necesitó cada uno para alcanzar esa cifra de victorias y otorga un valor añadido, en lo numérico y estadístico, a la gesta del entrenador del Atlético de Madrid.
Superar a Aragonés tiene un significado especial para Simeone, dada la enorme relevancia que ocupa el desaparecido técnico en la historia del Atlético de Madrid como uno de los grandes símbolos del club, tanto en su etapa como jugador como en su trayectoria en los banquillos. Su nombre quedó ligado a la identidad del conjunto madrileño y fue un referente para la afición durante muchos años, lo que convierte el hecho de arrebatarle el récord en un hito excepcional en la carrera del entrenador argentino, y no en una simple cifra más en su historial.
Desde que asumió el cargo en 2011, Simeone ha logrado remodelar la personalidad del Atlético de Madrid y convertirlo en un aspirante habitual a los títulos nacionales y europeos, apoyado en un sólido sistema colectivo, en la disciplina táctica y en su capacidad para afrontar los grandes partidos. Son factores que han contribuido a que el equipo se mantenga en la pelea y que han consolidado al técnico argentino como una de las figuras más influyentes de la historia del club en la era moderna, después de ir más allá de los logros individuales para construir un proyecto futbolístico duradero.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.