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El argentino Diego Simeone ha firmado una gesta histórica sin precedentes en LaLiga al convertirse en el entrenador con más victorias en la historia de la competición, después de guiar al Atlético de Madrid al triunfo ante el Getafe (3-0) el domingo en el estadio Coliseum. Con ello, batió el récord que ostentaba la leyenda del club Luis Aragonés y se colocó en solitario en lo más alto de la lista de técnicos con más triunfos en la historia de LaLiga.

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Según informó el diario francés «L'Équipe», Simeone, que dirige al Atlético de Madrid desde 2011, elevó su cuenta a 345 victorias en LaLiga y superó la marca de Luis Aragonés, que se quedó en 344 triunfos. Así, «el Cholo» se convierte en el nuevo plusmarquista, después de consolidar su nombre entre los entrenadores más destacados que han dejado una huella excepcional en la historia del fútbol español y que han llevado a sus clubes a cotas avanzadas de estabilidad y competitividad.

El hito llegó días después de que Simeone se quedara a las puertas del récord en el duelo que enfrentó al Atlético de Madrid y al Barcelona el 8 de noviembre en el Wanda Metropolitano. Sin embargo, el conjunto madrileño cayó por 2-1 ante el líder de la liga, por lo que la celebración del técnico argentino como líder en solitario de la lista de entrenadores con más victorias tuvo que esperar hasta después del parón internacional, antes de cerrar la tarea ante el Getafe.

Simeone no necesitó disputar tantos partidos como Aragonés para llegar a la cima: sumó sus 345 victorias en 567 encuentros de LaLiga, mientras que el desaparecido técnico logró 344 triunfos en 756 partidos, además de 123 empates y 99 derrotas. Esto pone de relieve la diferencia en el número de encuentros que necesitó cada uno para alcanzar esa cifra de victorias y otorga un valor añadido, en lo numérico y estadístico, a la gesta del entrenador del Atlético de Madrid.

Superar a Aragonés tiene un significado especial para Simeone, dada la enorme relevancia que ocupa el desaparecido técnico en la historia del Atlético de Madrid como uno de los grandes símbolos del club, tanto en su etapa como jugador como en su trayectoria en los banquillos. Su nombre quedó ligado a la identidad del conjunto madrileño y fue un referente para la afición durante muchos años, lo que convierte el hecho de arrebatarle el récord en un hito excepcional en la carrera del entrenador argentino, y no en una simple cifra más en su historial.

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Desde que asumió el cargo en 2011, Simeone ha logrado remodelar la personalidad del Atlético de Madrid y convertirlo en un aspirante habitual a los títulos nacionales y europeos, apoyado en un sólido sistema colectivo, en la disciplina táctica y en su capacidad para afrontar los grandes partidos. Son factores que han contribuido a que el equipo se mantenga en la pelea y que han consolidado al técnico argentino como una de las figuras más influyentes de la historia del club en la era moderna, después de ir más allá de los logros individuales para construir un proyecto futbolístico duradero.