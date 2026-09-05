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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

Traducido por

Simeone da un golpe a Álvarez ante el Athletic Bilbao

Athletic Club vs Atlético Madrid
Athletic Club
Atlético Madrid
Primera División
Julián Álvarez
D. Simeone
España

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dejó fuera del once titular a su jugador Julián Álvarez para el partido ante el Athletic Club, en la cuarta jornada de LaLiga, en el estadio de San Mamés.

Álvarez regresó recientemente a los entrenamientos de los rojiblancos y se incorporó a la lista del equipo frente al Athletic Club.

Simeone prefirió colocar a Álvarez en el banquillo de suplentes, junto al recién llegado Jonathan David.

La alineación del Atlético de Madrid fue la siguiente:

Jan Oblak, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, David Hancko, Pablo Barrios, Alejandro Baena, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone, Kang-in Lee, Ademola Lookman

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Mientras que la alineación del Athletic Club fue la siguiente: 

Unai Simón, Aymeric Laporte, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche, Jesús Areso, Beñat Gerenabarrena, Oihan Sancet, Nico Williams, Robert Navarro, Ruiz de Galarreta, Iñaki Williams

El Atlético de Madrid cuenta con 7 puntos, mientras que el Athletic Club ha sumado 3 puntos de 3 partidos.

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