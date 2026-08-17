¿Sigue Marcus Rashford los pasos de Mohamed Salah?

La incertidumbre en torno al futuro de Marcus Rashford, delantero del Manchester United, aumenta durante el actual mercado de fichajes de verano, después de que el jugador inglés pasara la temporada pasada cedido al Barcelona.

El Manchester United había mostrado anteriormente su deseo de vender a Rashford de forma definitiva, pero su elevado salario, estimado en unas 325.000 libras esterlinas semanales, representa un obstáculo para alcanzar un acuerdo con los clubes interesados en su contratación.

Según el reputado periodista turco Yagiz Sabuncuoglu, uno de los clubes de «los tres grandes» de Turquía contactó esta semana con el agente de Rashford para informarse sobre las condiciones para cerrar la operación, sin desvelar por ahora la identidad del club interesado.

Este avance se produce en un contexto en el que ni el Manchester United ni el director técnico Michael Carrick han ofrecido ninguna garantía firme sobre el futuro del delantero inglés con el equipo.

La estrella egipcia Mohamed Salah se marchó a la liga turca de la mano del Trabzonspor en una operación gratuita durante el actual mercado de fichajes de verano, lo que abre la puerta a que Rashford pueda repetir la misma experiencia en caso de que se frustre su traspaso a otro club.

Por el momento, se espera que Rashford permanezca en las filas del Manchester United más allá de la fecha límite del mercado de fichajes, aunque su futuro sigue abierto a todas las posibilidades, ante la persistente incertidumbre sobre su próximo paso.