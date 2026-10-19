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hussein ammoutaالصفحة الرسيمة للنادي الأهلي المصري
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Shobeir: Amrouche vive una verdadera crisis con la afición del Al-Ahly, y estos son los detalles

Al Ahly SC vs Olympic El Qanah FC
Al Ahly SC
Olympic El Qanah FC
Premier League
H. Ammouta
Egipto
Marruecos

No hay lugar para las rotaciones

El periodista Ahmed Shobier habló sobre la relación del marroquí Houcine Ammouta, entrenador del Al Ahly egipcio, con la afición del equipo, revelando el plan del técnico para el próximo periodo.

Shobier señaló en declaraciones radiofónicas este lunes: "¿Cómo piensa Ammouta en la participación de los jugadores? En la liga y en la Copa de Egipto jugará prácticamente con la alineación titular, mientras que en la Liga dará la oportunidad a varios jugadores que no aparecen mucho, y en la Confederación dará la oportunidad a quien merezca estar presente y tener un lugar, pero en la Primera División mantendrá el once titular y no habrá rotación".

El exportero del Al Ahly continuó: "Houcine Ammouta vive una crisis con la afición del Al Ahly, que consiste en que gana los partidos pero la afición no está satisfecha".


Y prosiguió: "Hablo de 8 partidos, un empate en un solo encuentro y, aun así, sientes que la gente no está contenta. En cuanto a los resultados, es magnífico; en cuanto al rendimiento, el asunto no convence a la afición, y la afición del Al Ahly siempre quiere que su equipo juegue un fútbol bonito".



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