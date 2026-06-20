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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Sexto... Marruecos lidera a árabes y africanos en el Mundial

Escocia vs Marruecos
Escocia
Marruecos
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Escocia
Marruecos
EE. UU.

Los Leones del Atlas siguen haciendo historia

Marruecos logró la primera victoria árabe en el Mundial 2026, marcando un hito para África y el mundo árabe.

Tras empatar con Brasil en la primera jornada del Grupo 3, Marruecos venció 1-0 a Escocia con gol de Ismail Saibari.

Los Leones del Atlas pusieron fin a la sequía árabe de nueve encuentros sin ganar en esta edición.

Con este triunfo, los marroquíes suman seis victorias y lideran el ranking árabe de la Copa del Mundo.

Así, amplió su ventaja sobre Arabia Saudí (4 triunfos) y sobre Argelia y Túnez (3 cada una), aunque estas aún pueden acercarse en la presente edición.

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Haití
HAI

Según la red francesa «Stats Foot», Marruecos es, junto a Ghana y Nigeria, la selección africana con más victorias en la historia del torneo.

Ghana podría liderar la lista si vence a Inglaterra en la segunda jornada, ya que Nigeria no participa.

Marruecos puede alcanzar su séptimo triunfo ante Haití en la tercera jornada.

Sus seis triunfos fueron ante Portugal (3-1 en 1986 y 1-0 en 2022), Escocia (3-0 en 1998 y 1-0 en 2026), y Canadá (2-1 en 2022).

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