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En Serie C, los entrenadores Marco Gaburro, del Desenzano, que perdió en casa por 6-1 ante el AlbinoLeffe y ocupa el quinto puesto por la cola en la zona de playout, con 14 puntos en 15 jornadas del grupo A, y Gaetano Auteri, del Foggia, corren el riesgo de ser destituidos. El Foggia cayó por 2-1 en el campo del Scafatese, en el grupo C, y es penúltimo en el grupo C con 15 puntos en 15 jornadas. Se negocia la rescisión del contrato.

Mientras tanto, el exdefensa del Milan Daniele Bonera está considerando dimitir por sus discrepancias con la directiva neerlandesa de la Pro Vercelli, que empató 1-1 el derbi piamontés contra el Novara en el grupo A.

En Serie D, peligra el puesto de Gaetano Fontana en la Triestina, quinta por la cola en el grupo C tras perder en casa por 4-3 contra el Brian Lignano después de haberse adelantado 2-0.

Karel Zeman vuelve al banquillo de la Nocerina, que empató 1-1 en casa contra la Virtus Francavilla, líder del grupo H.

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En el grupo I, a la espera de poder sentarse en el banquillo, el exportero Salvatore Soviero dirigió desde la grada al Enna en su victoria en casa por 3-2 contra el Castrumfavara.

Por último, en el grupo F, Giovanni Tedesco debutó como nuevo entrenador de la Pietralunghese, que perdió por 2-1 en Termoli.