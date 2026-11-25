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En la Serie B, los dos últimos clasificados cambian de entrenador.

Tras la derrota en casa por 1-0 ante la Carrarese el martes por la noche, el Vicenza ha destituido a Fabio Gallo.

El técnico que logró el ascenso desde la Serie C deja al equipo de la región del Véneto en la penúltima posición, con 10 puntos en 13 jornadas de la Serie B.

Davide Dionigi está cerca de convertirse en el nuevo entrenador.

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EL COMUNICADO OFICIAL

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El L.R. Vicenza comunica que ha relevado a Fabio Gallo de su cargo como entrenador del primer equipo.

El club desea agradecer al técnico el trabajo realizado durante su etapa al frente del equipo, la profesionalidad demostrada a diario y su dedicación, y le desea lo mejor en lo profesional y en lo personal para el resto de su carrera.

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EL EMPOLI, COLISTA

El Empoli también prepara la destitución de Matteo Andreoletti tras caer por 5-0 en el campo del Benevento.

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El técnico, que llegó el pasado 30 de septiembre en sustitución de Guido Pagliuca, solo ha sumado 3 puntos en 8 jornadas. Mientras tanto, el equipo ha caído hasta la última posición, con 9 puntos.

El club toscano, presidido por Fabrizio Corsi, ya ha contactado con otros técnicos actualmente sin equipo, como Fabio Caserta, Fabrizio Castori y Moreno Longo.

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Pero el Empoli también estudia una solución interna con el posible ascenso del exdefensa Lorenzo Tonelli, entrenador del equipo sub-17, con el que la temporada pasada se proclamó campeón de Italia en la categoría Allievi Nazionali tras vencer por 4-0 a la Juventus en la final.