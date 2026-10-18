Serie A, Udinese-Lecce EN DIRECTO

Serie A, 6.ª jornada





Udinese-Lecce









Tras cuatro derrotas consecutivas, el Udinese vuelve a jugar el domingo a las 12:30, cuando recibirá al Lecce en el Bluenergy Stadium por la séptima jornada de liga. El equipo friulano necesita poner fin a su mala racha, al igual que el Lecce, que, después de un comienzo alentador, quiere resarcirse de sus dos últimas derrotas y volver a sumar puntos.





UDINESE - Okoye; Ebosse, Solet, Alaba; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.





LECCE - Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ndri, Geubbels, Fatah.