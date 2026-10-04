Serie A: por el título de MVP, sigue el duelo Martínez-Malen





Lautaro contra Malen, Malen contra Lautaro. El duelo entre los dos goleadores de Inter y Roma es infinito, y de la clasificación de goleadores (donde es el neerlandés quien manda con seis goles ya marcados frente a los cuatro del argentino) se traslada también a la carrera por el título de MVP de la temporada en la Serie A. Un premio que ya ganó Martínez en 2023/2024, cuyo doblete se ofrece a cuota 4,00 por los analistas de apuestas de Snai y Sisal. Malen le sigue a muy corta distancia, a 5,00, en lo que sería la primera victoria de este reconocimiento (instituido en 2018/2019) para un jugador de la Roma.

Como tercer aspirante aparece Nico Paz, del Como, en la pizarra a 7,50, mientras que se sube a 12,00 por otro jugador de la Roma, Paulo Dybala, también protagonista del espléndido inicio de temporada del equipo de Gian Piero Gasperini. Cuotas de outsider también para Martin Baturina y Hakan Chalanoglu, a 16,00, mientras que a 20 veces lo apostado aparecen Marcus Thuram y Federico Dimarco, con este último, primer italiano en cuota, persiguiendo el doblete tras la pasada temporada. Siguiendo con el tema de Italia, entre los goleadores el primer italiano es Moise Kean a cuota 33,00, mientras que Francesco Pio Esposito está a 50,00.



