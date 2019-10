Será el quinto Clásico que se posponga: "No cambia casi nada"

Amancio y Asensi, que jugaron el Clásico aplazado de 1972, consideran que ambos equipos se benefician por igual al poder recuperar lesionados.

REPORTAJE ESPECIAL

El Clásico que no se disputará el 26 de octubre y que está pendiente de fecha para jugarse en diciembre no es el primero que se ve retrasado. De hecho será el quinto, aunque hacía veintinueve años que no sucedía nada parecido. Antes también se habían producido situaciones traumáticas como el fallecimiento de Julio César Benítez, que perdió la vida a falta de dos días para el Clásico en el Camp Nou de 1972 y que se vio forzosamente aplazado durante cuarenta y ocho horas por este motivo.

"Lógicamente se tomó la decisión de suspenderlo por tan desgraciadas circunstancias" recuerda Amancio Amaro en Goal. Lo hace con la voz entrecortada, todavía afectado por ello a pesar de que Benítez era jugador del . De hecho, Juan Manuel Asensi, que también participó en aquel partido confirma que "nosotros lo acusamos más porque era jugador nuestro, pero en lo deportivo no cambian demasiado las cosas". Sería él el autor del único gol del partido que sirvió para darle la victoria a los azulgrana.

Amancio revela que los jugadores del "salimos a jugar como siempre, no estábamos más motivados, fue una desgracia que sucedió, se retrasó el partido y no hubo motivaciones extra de ninguna clase" como tampoco prevé que las haya en esta ocasión ni que beneficie a ninguno de los dos equipos en particular. "Es indiferente que se retrase en mi opinión pero el tiempo lo dirá, será molesto por la causa que lo ha provocado pero nada más" resume la leyenda madridista.

Asensi coincide en que "en lo deportivo no tiene nada que ver el aplazamiento del partido, independientemente de las circunstancias" aunque señala algunos matices. A saber, "sí puede beneficiar al que tenga lesionados, habrá más tiempo para poder recuperarlos y tenerles a punto para el Clásico, pero esto es algo de lo que se beneficiarán ambos". Sin ir más lejos, "Messi podrá mejorar su estado de forma pero también Bale, creo que puede venirles bien a ambos equipos".