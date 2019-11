El juez da la razón a Rubiales y prohíbe que el Villarreal-Atlético se juegue en Miami

Según adelanta la Cadena SER, el juez de lo mercantil ha dado la razón a la RFEF y no permite que el Villarreal-Atlético se juegue en Estados Unidos

Finalmente, no habrá - en el Hard Rock Stadium de Miami. Según adelanta la cadena SER, el juez de lo mercantil se ha puesto del lado de la RFEF, presidida por Luis Rubiales, y no permite que el encuentro entre amarillos y rojiblancos no se juegue en .

Tras presentar una cautelar para permitir que el encuentro finalmente se pudiera llevar a cabo en una de las mayores potencias del mundo, el magistrado Moisés Guillamón Ruiz, titular del juzgado 12 de lo Mercantil ha desestimado la solicitud de la patronal y da la razón a la RFEF.

A pesar de que es el organismo presidido por Javier Tebas el que organiza el campeonato nacional de Liga, es la Federación la institución a la que pertenece el torneo, y que por tanto, tiene que dar permiso para que se celebre o no ese encuentro en la ciudad norteamericana, algo que no se ha producido.

El artículo sigue a continuación

Según los estatutos, el organizador del encuentro tendría que haber sido el Villarreal, ya que es el equipo que sería el local en Miami. Sin embargo, la empresa con la que llegó un acuerdo La Liga para celebrar partidos en Estados Unidos, Relevent, sería la encargada de llevar a cabo las gestiones para que todo estuviese bajo control.

"La petición de era un simple relato que explicaba las bondades del acuerdo con EE.UU. y desde la RFEF se entendía que era indispensable tener claro quién era el organizador del partido, que podría ser una entidad que nada tiene ver con la normativa federativa", comentaba el abogado de la organización que rige los destinos del fútbol español sobre el asunto.

Así, se vuelve a echar atrás una de las grandes propuestas de Javier Tebas, que considera fundamental la expansión del producto de la Liga, conocida como "la mejor Liga del mundo". Sin embargo, no parece que se haya terminado de forma definitiva este asunto, a pesar de que es la segunda vez que se le tumba la idea de llevarse los encuentros a Estados Unidos.