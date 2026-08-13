Sentencia definitiva: la justicia da la razón a Rubiales en su largo conflicto con Tebas

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha perdido su prolongada batalla contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

Según el diario "Mundo Deportivo", la Primera Sala de Derecho Penal del Tribunal Federal Supremo suizo ha absuelto al expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales, en la denuncia presentada por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en 2019, en la que le acusaba de grabar una reunión de miembros de la UEFA sin su consentimiento.

Por tanto, la sentencia dictada por el Tribunal Federal Supremo suizo rechaza el recurso presentado por Javier Tebas contra la sentencia del Tribunal de Apelación Penal emitida el 17 de febrero, que declaró la absolución de Luis Rubiales respecto a las acusaciones formuladas por el presidente de LaLiga de haber grabado dichas conversaciones.

Asimismo, la sentencia dictada por el tribunal suizo con fecha del 29 de julio confirma la condena a Javier Tebas al pago de las costas ocasionadas en el procedimiento judicial.

El fallo ha sido muy bien recibido por el expresidente de la Federación Española de Fútbol, quien declaró a la agencia de noticias española (EFE) que está "muy contento, porque ahora ya es firme" y que "se ha hecho justicia después de siete años", y también porque demuestra que Tebas "buscó constantemente dañar su imagen con mentiras, con la ayuda de algunos medios de comunicación con intereses muy distintos a la verdad y la exactitud".

También insistió en "su forma legal de actuar y en su inocencia frente a las falsas acusaciones que sufrieron él y su equipo", y subrayó que seguirá "luchando por que se haga justicia".