Sem Steijn está harto de su papel de suplente y actúa de inmediato

Sem Steijn tiene dificultades con su papel de suplente en el Feyenoord, según ha reconocido ante las cámaras de ESPN. El centrocampista, que la temporada pasada todavía empezó como capitán, por eso también se ha dirigido al entrenador Giovanni van Bronckhorst.

El domingo, Steijn volvió a empezar en el banquillo contra el ADO Den Haag. Finalmente disputó toda la segunda parte, con lo que elevó su total de la temporada a 63 minutos. Muy poco todavía, a su juicio.

«Sí, naturalmente vine al Feyenoord para jugar y para luchar por los títulos. Me hubiera gustado que esto fuera de otra manera. Tengo que seguir peleando y esperar mi oportunidad. Entonces tengo que aprovecharla».

A continuación, el periodista Sinclair Bischop le pregunta a Steijn si también acudió al entrenador Giovanni van Bronckhorst para pedir explicaciones. «Sí, por supuesto», responde. «¿Cuál fue su explicación? Eso queda puertas adentro».

Que Steijn quiere jugar más está claro, pero solo quiere hacerlo en el Feyenoord. «Está claro que quiero quedarme. Vine aquí para luchar por los títulos, para vivir noches de Champions League. Por eso quiero jugar en este club».

Por ahora, Van Bronckhorst opta por un centro del campo con dos mediapuntas, pero ahí no hay sitio para Steijn. Luciano Valente y Gjivai Zechiël tienen preferencia. Además, contra el Go Ahead Eagles Steijn entró como número 6.

Steijn llegó el pasado verano procedente del FC Twente por 10 millones de euros y firmó un contrato hasta mediados de 2029 en De Kuip. Por ahora, todavía no ha podido estar a la altura de las altas expectativas.