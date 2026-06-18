Seleccionador de Escocia: «Marruecos 2026 podría ser mejor que 2022»

Steve Clark, seleccionador de Escocia, afirmó que su equipo se siente más tranquilo cuando afronta los partidos como el menos favorito, antes del esperado duelo contra Marruecos en el Mundial 2026, previsto para mañana viernes por la tarde (hora de la costa este de EE. UU.).

En la rueda de prensa previa, cuyos detalles publicó el diario escocés «Herald», Clark afirmó: «Ante rivales fuertes debemos estar muy bien. Lo entendemos. Pero la mentalidad escocesa nos hace sentir más cómodos cuando somos los menos favoritos».

Y añadió: «Éramos favoritos ante Haití, el partido fue difícil, pero ganamos. Ahora somos menos favoritos, y a veces a Escocia le gusta así».

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El técnico escocés elogió a los Leones del Atlas: «Marruecos llegó a semifinales en el último Mundial; este equipo es igual de bueno, si no mejor, y puede seguir creciendo».

Y añadió: «Tendrán la ambición de llegar de nuevo a semifinales. Es un gran reto para nosotros enfrentarnos a Marruecos… Les respetamos mucho».

Sobre táctica y alineación, Clark añadió: «Nos ha ido bien, pero hemos trabajado mucho en cada sistema que usamos. En mis dos etapas como entrenador he mostrado que podemos jugar con varios sistemas. Queremos desarrollar más sistemas y adaptar los jugadores según el partido. Tendréis que esperar para verlo».

Escocia se medirá a Marruecos en el Grupo C, donde también están Brasil y Haití.

Los Leones del Atlas empataron con la Seleção (1-1) en la primera jornada, mientras que Escocia venció a Haití (1-0).