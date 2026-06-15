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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Seleccionador de Ecuador: «Hemos sufrido una derrota injusta» ante los Elefantes

Ivory Coast vs Ecuador
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S. Beccacece
Côte d’Ivoire
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EE. UU.

Sebastián Picassisi, seleccionador de Ecuador, lamentó la “derrota injusta” ante Costa de Marfil en el Mundial.

Ecuador impactó tres veces los postes, mientras Costa de Marfil ganaba con un tanto de Amad Diallo.

El encuentro registró 27 disparos (15 de Costa de Marfil y 12 de Ecuador), y el balón impactó en los postes en cuatro ocasiones.

En beIN SPORTS, Picassisi declaró: «Es doloroso porque fue una derrota injusta».

Y añadió: «Competimos de forma magnífica, creamos las ocasiones más peligrosas y podríamos haber ganado el partido, pero por un solo detalle al final nos quedamos con las manos vacías».

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Ambos equipos comparten grupo con Alemania, que goleó a Curazao 7-1.

En la segunda jornada, Ecuador jugará contra Curazao y Costa de Marfil frente a Alemania.

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