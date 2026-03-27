Selección de Croacia: «¿El futuro de Modrić? Él ya sabe lo que va a hacer»

En la noche del jueves al viernes (hora italiana), Croacia saltó al campo en Orlando, Florida, para enfrentarse a Colombia en un partido amistoso, al que se impuso por 2-1. El crack y capitán Luka Modric comenzó en el banquillo y solo saltó al campo en los últimos 10 minutos del partido: buenas noticias para el Milan, que agradece este descanso extra para su estrella. Probablemente la historia será diferente en el amistoso del martes contra Brasil, en el que Modric no podrá faltar.





Mientras tanto, el seleccionador Zlatko Dalic mima a su leyenda y, en rueda de prensa, responde a una pregunta sobre el futuro de Luka, dejando como siempre todas las puertas abiertas y, sobre todo, subrayando que cualquier cosa que decida la tomará él, como siempre ha hecho y como tiene derecho a hacer. Sus palabras, recogidas por los compañeros de Sportske Novosti.









¿Jugará Modrić su último Mundial? ¿Seguirá jugando con la selección?





«Luka sabe mejor que nadie qué hará y cómo seguirá. Es nuestro capitán, nuestro guía y nuestro líder. Muchas veces lo han dado por acabado, pero él es único e irrepetible. Espero que nos ayude en el Mundial a hacer grandes cosas una vez más».



