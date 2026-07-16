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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Según el reglamento, Argentina podría ser sancionada antes de la final del Mundial

Inglaterra vs Argentina
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Argentina
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España vs Argentina
España
Inglaterra
Argentina
EE. UU.
España

Se clasificó para la final tras una emocionante victoria sobre Inglaterra

Según un informe periodístico, la selección argentina podría ser sancionada por la FIFA tras el partido de semifinales del miércoles contra Inglaterra.

Argentina avanzó a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra: después del gol de Anthony Gordon, Enzo Fernández empató y Lautaro Martínez sentenció.

 Tras el triunfo, varios jugadores mostraron una pancarta que decía «Las Malvinas son argentinas», reavivando la disputa histórica por las islas.

 Este conflicto, que se remonta a la guerra de 1982, sigue siendo uno de los asuntos diplomáticos más delicados entre ambos países.

Según Foot Mercato, esta acción podría tener consecuencias deportivas, pues el reglamento de la FIFA prohíbe mostrar mensajes políticos, religiosos o personales durante los partidos y las celebraciones.

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España crest
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Argentina crest
Argentina
ARG

El artículo 4 permite sancionar a quien exhiba mensajes de este tipo en la indumentaria o cualquier otro elemento.

 Al mostrarla, los campeones del mundo podrían enfrentar medidas disciplinarias, aunque la sanción dependerá de la interpretación de la Comisión de Disciplina de la FIFA.

 Argentina disputará la final del Mundial 2026 el domingo contra España, que eliminó a Francia.

argentina bannerGetty Images

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