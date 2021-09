Ahora o nunca: Sebastián Córdova ya se considera grande para irse a Europa

El delantero mexicano considera que se le acaba el tiempo para dar el gran paso en su carrera.

Sebastián Córdova es uno de los futbolistas más prometedores del futbol mexicano en la actualidad. Figura en la medalla de bronce y uno de los referentes del América, tiene todas las cualidades para marcharse al Viejo Continente.

El nacido en Aguascalientes platicó con el Escorpión Dorado, contando que sí desea jugar en Europa, aunque él considera que se le empieza a terminar el tiempo para cumplir ese anhelo.

"Ojalá (pueda salir). Ya tengo mi edad y para emigrar ya me siento medio grande, si no es este año, el que sigue ya van a ser 26 años, digo, ya estoy grande. Sería buscar un buen club y romperla allá. No es como Edson Álvarez, que fue al Ajax para después ir a otro club. Yo a mis 25 o 26 años tengo que ir ya a un buen club", dijo de forma muy sincera.

Igualmente, contó que regañaron al comentarista Paco Villa, después de que lo calificó como un futbolista pecho frío. Sin embargo, unas horas más tarde el narrador de Televisa negó categóricamente esta información.

Cómo crees!



Empezó a jugar buen fútbol, y se dijo, y ojalá se mantenga ahí.



Yo califico a todos los jugadores por igual, sin importar colores. Si Córdova es pecho frío o pecho caliente, depende de él, no de mí. https://t.co/KrCXkEu6vz — Paco Villa (@Paco_Villa_) September 8, 2021

Actuamente, Córdova tiene 24 años, y aunque su nombre ha sonado en equipos como el Ajax, Betis o el PSV, no ha logrado concretar su marcha de las Águilas.