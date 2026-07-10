«Sean Steur está abocado al fracaso en el Newcastle United»

Wim Kieft duda del éxito de Sean Steur en el Newcastle United, según su columna en De Telegraaf. El jueves, el joven de 18 años fichó sorpresivamente por la Premier League.

El jugador de Purmerend se marcha al Newcastle por 27 millones, cifra con la que el Ajax puede estar satisfecho, opina Kieft. «Es mucho dinero por un canterano que aún debe demostrar su valía, y para el Newcastle, que recibe tanto cada año, el total de la cláusula más el sueldo es una bagatela».

Kieft critica el fichaje: «Todos están contentos, pero se está tirando todo por la borda. Steur es un gran talento, pero solo ha destacado tres veces y sido decisivo en dos. Aún le queda mucho por demostrar en el Ajax y en la Eredivisie».

Al parecer, Steur exigió más minutos en el primer equipo. Kieft lo tiene claro: «No se puede pedir eso. Ni antes ni ahora». Antes, quien reclamaba más minutos se marchaba o volvía al filial.

Kieft carga contra el entorno del jugador: «Es una osadía descarada. Saben que pueden sacar provecho económico en otro sitio junto al jugador. Los clubes se ven obligados a vender para obtener alguna compensación antes de que se marche gratis».

El columnista no tiene muchas expectativas respecto al centrocampista. «Steur está condenado al fracaso en el Newcastle United, porque allí no solo importa lo bien que se te dé el balón». El neoyorquino de 63 años señala a continuación aspectos como la condición física, la velocidad y la fuerza en los duelos, y afirma que Steur ya tenía dificultades con eso en el Ajax.

«¿Qué hace entonces un adolescente en el Newcastle United?», se pregunta. «Steur no es Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ni Kylian Mbappé». Kieft concluye con un consejo claro: «Te habrías concedido dos o tres temporadas más para desarrollarte en el Ajax, en la Eredivisie. Así, alguien como Steur siempre podría hacer un fichaje magnífico y dar un gran salto económico».