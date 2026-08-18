Como informa Bild citando a la cadena de televisión española 101TV de Sevilla, una delegación del Real Betis habría viajado a Dortmund a principios de semana para impulsar el fichaje del delantero portugués por el fútbol español.

Según esa información, los dirigentes del club, entre ellos Ramon Alarcon Rubiales y Alvaro Ladron, habrían señalado al jugador de 24 años como "objetivo de fichaje número uno". Sin embargo, preferirían una cesión con opción de compra posterior que, al cumplirse determinados objetivos deportivos, se convertiría en una obligación de compra.

Eso, no obstante, no encajaría en absoluto con los planes de los responsables del BVB, entre ellos el director deportivo Ole Book y el director gerente deportivo Lars Ricken. Si Fabio Silva se va, sería aparentemente solo a partir de una oferta de 22,5 millones de euros. Esa cifra se correspondería con la suma que el BVB pagó por Silva a los Wolverhampton Wanderers apenas el verano pasado.

Fabio Silva solo convenció en el BVB como revulsivo y coqueteó con su salida

Ese elevado gasto no ha dado frutos hasta ahora. Silva llegó a Dortmund en circunstancias dudosas y estuvo inicialmente varias semanas de baja tras una operación en los aductores aparentemente detectada solo en el marco del reconocimiento médico.

No fue hasta finales de septiembre y principios de octubre cuando sumó sus primeros minutos con el entrenador Niko Kovac y ya en invierno, tras una sola titularidad y debido a su papel de revulsivo por detrás de Serhou Guirassy, habría coqueteado con una salida prematura de Dortmund.

Sin embargo, los responsables del Dortmund le cerraron claramente la puerta a esa posibilidad. Sport Bild incluso informó a principios de diciembre de una advertencia contundente a los representantes del portugués en el sentido de que una salida a corto plazo era "totalmente descartable".

Después del cambio de año, las cosas mejoraron para Silva, también porque Kovac le dio más oportunidades a medida que ganaba forma. Sin embargo, Silva convenció exclusivamente como revulsivo y como asistente, y no como titular ni como goleador que supusiera una gran competencia para Guirassy en el centro del ataque.

Al final de su temporada de debut, Silva firmó diez participaciones de gol (tres tantos y siete asistencias), ocho de ellas como suplente. Sin embargo, nunca se le pudo reprochar su entrega, también en el trabajo defensivo tan importante para Kovac.

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Si Fabio Silva se va: ¿irá el BVB también a por Tresoldi?

Ante los refuerzos de renombre en el ataque del Dortmund con Kontantinos Karetsas y Giannis Konstantelias, que probablemente serán fijos en las medias puntas por detrás de Guirassy, las opciones de Silva de ser titular han caído claramente en las últimas fechas. Además del Real Betis, también la Real Sociedad habría puesto sus ojos en el internacional portugués en una única ocasión.

Sin embargo, internamente Silva habría dejado claro durante el transcurso de la preparación veraniega que quiere plantar cara a la competencia en el BVB y ganarse un sitio. Su contrato en Dortmund se extiende hasta 2030. Si al final Silva decidiera marcharse pese a todo, el BVB tendría que volver a moverse en el mercado de fichajes.

Por un lado, teniendo en cuenta la triple carga de competiciones, sería imprudente contar con Guirassy como único delantero centro nominal en la plantilla. Por otro, la continuidad del delantero estrella guineano tampoco está ni mucho menos totalmente garantizada, en caso de que realmente llegue una oferta millonaria desde Arabia Saudí.

En las últimas semanas y meses, el BVB ha sido relacionado con un fichaje de Nicolo Tresoldi. El internacional alemán sub-21 firmó la mejor temporada de su carrera tras su llegada al Club Brujas y marcó 23 goles en 58 partidos (nueve asistencias). También en la nueva temporada en Bélgica, que ya ha comenzado, ha demostrado ya su olfato goleador. Hasta la fecha, el jugador de 21 años ha marcado tres veces en tres partidos oficiales.