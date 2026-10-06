Se sentó en un trono excepcional: Harry Kane vive una noche histórica con Inglaterra

Harry Kane, capitán de la selección inglesa, igualó un récord histórico con su participación en el partido del equipo ante República Checa en el estadio de Wembley la tarde de este martes, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Kane disputó el encuentro como titular, firmando así su partido número 125 con Inglaterra en todas las competiciones.

Según las estadísticas de la red "Opta", Harry Kane igualó el récord de partidos con la selección de Inglaterra, que ostenta la leyenda Peter Shilton, logrado en el periodo comprendido entre 1970 y 1990.

Harry Kane, de 33 años y que inició su carrera internacional en 2015, podrá quedarse en solitario con el récord si participa ante Croacia el próximo 12 de noviembre, en la penúltima jornada de la fase de grupos.

Además de este récord, Harry Kane posee otras marcas con la selección inglesa, entre las que destacan la de máximo goleador con 89 goles, la de jugador con más partidos disputados en grandes torneos con 36 encuentros, y la de máximo anotador en grandes torneos con 21 goles.