¿Se retirará Cristiano Ronaldo de la selección tras su crisis con Jesús?

La selección de Portugal vivió un giro inesperado después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración del equipo en Copenhague, con destino a Madrid a bordo de su avión privado, en un movimiento que abre la puerta a grandes interrogantes sobre el futuro del capitán de Portugal con la selección, y sobre si estos acontecimientos podrían representar el principio del fin de su carrera internacional.

La marcha de Ronaldo se produjo apenas unos minutos después de las declaraciones de Jorge Jesus, director técnico de la selección portuguesa, en las que negó la existencia de cualquier crisis con el capitán del equipo y afirmó de forma clara que Ronaldo participaría en el entrenamiento del miércoles.

Jesus dijo en su rueda de prensa: "Ayer no se negó a entrenar. Francisco Conceição no entrenó por la lesión, y tampoco João Félix, porque intentamos aliviar el estado de fatiga, mientras que Cristiano Ronaldo hizo trabajo en el gimnasio. Entrenará hoy. Es el cuarto día, y por eso entrenará".

Pero lo que ocurrió después fue completamente distinto, ya que Ronaldo abandonó el estadio Parken de Copenhague a bordo de un coche negro de la Federación Portuguesa de Fútbol, sin participar en la sesión de entrenamiento.

Las declaraciones de Jesus preceden a la marcha de Ronaldo

Jesus había confirmado que se celebró una reunión con Ronaldo la tarde del martes, señalando que las cosas se zanjaron antes del final del día, pero al mismo tiempo insistió en que sus decisiones técnicas no se verían afectadas por el nombre del capitán de la selección ni por su estatus.

El entrenador de Portugal dijo: "Puedo prometer lo que quiera. Yo soy el entrenador. Le dije al jugador que no sería titular y que estaría en el banquillo. Si lo necesito durante 30 minutos, jugará, y si no lo necesito, no jugará. No hay ningún jugador que me haga cambiar de opinión. Ni él ni ninguna otra persona en el fútbol, ni siquiera ningún presidente. Nunca, nadie".

Estas declaraciones adquieren una relevancia especial, a la luz de los últimos acontecimientos que han rodeado la participación de Ronaldo con la selección, desde su presencia en el banquillo ante Noruega hasta su ausencia de los entrenamientos durante tres días consecutivos.

La Federación Portuguesa confirma la ausencia de Ronaldo

La Federación Portuguesa de Fútbol emitió un breve comunicado en el que confirmó la no participación de Ronaldo en los entrenamientos, sin ofrecer ninguna explicación sobre la ausencia.

El comunicado decía: "Información sobre el entrenamiento en el estadio Parken: João Félix ha vuelto a los entrenamientos con el equipo. Francisco Conceição, no disponible para el partido de mañana, y Cristiano Ronaldo no entrenaron. Gracias".

La ausencia de cualquier explicación oficial aumenta el estado de incertidumbre en torno a la situación del capitán de la selección, sobre todo cuando Jesus había afirmado apenas unos minutos antes que el jugador participaría en el entrenamiento.

¿Cómo empezó la crisis entre Ronaldo y Jesus?

El inicio de la crisis se remonta al partido entre Noruega y Portugal en la Liga de Naciones europea, cuando Jesus decidió mantener a Ronaldo en el banquillo y dar a João Félix y Gonçalo Ramos la oportunidad de salir como titulares.

La decisión dio resultados positivos sobre el terreno de juego, después de que ambos jugadores anotaran dos goles y Portugal ganara por 2-1, pero Ronaldo no dispuso de ni un minuto de participación, salvo su breve aparición durante los calentamientos en la segunda parte.

Tras el final del partido, Ronaldo se dirigió directamente al vestuario y no se unió al resto de los suplentes en el entrenamiento que se celebró al día siguiente.

Jesus intentó posteriormente restar importancia al incidente y consideró lo ocurrido como algo habitual en la gestión de las cargas de los jugadores.

Reunión urgente con Pedro Proença

Pero el acontecimiento que suscitó mayores interrogantes en Portugal fue la decisión de Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, de modificar su agenda y viajar a Copenhague para celebrar una reunión con Ronaldo y Jesus.

La reunión se celebró la mañana del miércoles, en medio del ambiente de tensión que siguió al partido ante Noruega, antes de que Jesus afirmara posteriormente que su reunión con Ronaldo terminó con normalidad y que no existía ningún problema entre ambas partes.

Sin embargo, la salida de Ronaldo de la concentración de la selección pocas horas después de estas declaraciones devolvió la crisis al primer plano y elevó el nivel de incertidumbre sobre el siguiente paso.

¿Será este el final de Ronaldo con Portugal?

La marcha de Ronaldo de la concentración de la selección antes de disputar el enfrentamiento ante Dinamarca plantea una gran pregunta sobre el futuro del jugador con Portugal, sobre todo porque el capitán de la selección tiene 41 años y se acerca a una etapa decisiva de su carrera internacional.

Hasta ahora no existe ninguna señal oficial por parte de Ronaldo ni de la Federación Portuguesa de que el jugador haya decidido retirarse del fútbol internacional, por lo que hablar del final de su carrera con la selección sigue siendo una posibilidad y no una decisión anunciada.

Pero el momento de la partida, y las desavenencias que la precedieron en torno a su papel ante Noruega, además de su ausencia de los entrenamientos y la reunión urgente que mantuvo con el presidente de la Federación y el entrenador, convierten el futuro de Ronaldo con Portugal en objeto de crecientes interrogantes.

Y la pregunta más importante ahora sigue siendo: ¿abandona Cristiano Ronaldo la concentración de Portugal de manera temporal a causa de la crisis actual, o su marcha representa el principio del fin de su carrera con la selección de su país?