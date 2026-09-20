El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sorprendió a todos con una rápida reacción tras el pitido final del encuentro ante el Real Madrid, este domingo por la tarde, en el marco de la séptima jornada de la Liga española.

El Atlético de Madrid resolvió el derbi de la capital ante el Real Madrid con un resultado de 2-1, en un duelo que comenzó equilibrado y terminó con la superioridad de los locales después de que la expulsión de Dean Huijsen al inicio de la segunda parte cambiara la cara del partido, logrando así el equipo de Diego Simeone una valiosa victoria y dejando al Real Madrid a 6 puntos del líder Barcelona.

Nada más pitar el árbitro el final, Simeone celebró de manera histérica, comenzando a correr y saltar para festejar ante la afición, que le aplaudía.

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Y en lugar de ir a saludar a José Mourinho, entrenador del Real Madrid, Simeone se dirigió de repente hacia el vestuario, y siguió saltando mientras corría durante su entrada al túnel del estadio Metropolitano. Por el otro lado, Mourinho bajó al terreno de juego para saludar a los jugadores del Real Madrid, a pesar de la dura derrota.