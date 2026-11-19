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El debate sobre el papel de Vinícius Júnior en el Real Madrid ha alcanzado su punto álgido como nunca antes. El brasileño sigue siendo uno de los jugadores con más talento del equipo, pero su grado de integración en el grupo y su contribución al rendimiento colectivo están cada vez más en el punto de mira.

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Ya no se trata solo de lo que Vinícius puede aportar cuando tiene el balón, sino también de lo que ofrece cuando el conjunto blanco pierde la posesión.

En este contexto, Álvaro Benito, figura del Real Madrid, dio su opinión y ofreció un análisis contundente al comparar el rendimiento del conjunto blanco con y sin el extremo brasileño.

El diario Sport publicó las declaraciones de Benito, quien afirmó: «Podemos plantear todo tipo de hipótesis, pero la realidad es que el equipo ha estado mucho mejor sin Vinícius que con él».

Y continuó: «El Real Madrid ha firmado sus mejores partidos y ha alcanzado su mayor regularidad y solidez defensiva, y todo ello en ausencia de Vinícius. Es una realidad, un hecho».

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Sin embargo, el exjugador del Real Madrid no cree que esta situación deba llevar a prescindir definitivamente del delantero brasileño, y explicó: «Pensar que el Real Madrid sería mejor equipo sin Vinícius es algo muy atrevido».

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Benito considera que el brasileño todavía tiene margen para recuperar su papel protagonista en el equipo, aunque necesita dar un paso adelante en un aspecto concreto.

Y subrayó: «Vinícius Júnior tiene que recorrer un camino en esa dirección y comprometerse, entre otras cosas, con sus tareas defensivas».

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Álvaro Benito también puso el foco en la manera en que el técnico José Mourinho podría gestionar la situación de Vinícius a lo largo de la temporada.

En su opinión, Mourinho tendrá margen de maniobra para mantener a Vinícius Júnior en el once en muchos partidos de LaLiga, pero las exigencias de la competición serán distintas cuando lleguen los duelos más complicados.

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«Habrá muchos partidos de LaLiga en los que Mourinho será flexible y pondrá a Diomande en la banda derecha y a Vinícius en la izquierda. Y en el 90 % de esos partidos, eso bastará para ganar», explicó.

Pero la situación será diferente en los grandes duelos, tal y como advirtió: «En los partidos grandes, ante el Barcelona o en la Liga de Campeones, Mourinho antepondrá el interés del equipo, y es lo normal. Si Vinícius no recorre ese camino del que hablamos, se quedará fuera del once inicial».