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Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Se libra de su salario: el Al-Nassr anuncia una nueva cesión de Wesley

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El jugador brasileño, el más reciente en abandonar el Al-Nassr

El club saudí Al-Nassr anunció la salida de su jugador brasileño Wesley Teixeira de sus filas durante el actual mercado de fichajes veraniego, en una nueva etapa a préstamo.

El Al-Nassr publicó un tuit, a través de su cuenta oficial en la red social "X", en el que anunció la cesión de Wesley al club brasileño Cruzeiro, hasta el final de la próxima temporada.

Según reveló el diario saudí "Arriyadiyah" con anterioridad, el contrato de cesión no permite al Cruzeiro incorporar al jugador brasileño de forma definitiva tras el final de la próxima temporada.

El Al-Nassr solo tendrá que pagar una quinta parte del salario de Wesley, ya que el club brasileño asumirá el 80% del valor de dicho salario, según reveló el mismo diario.

Esta cesión se convierte en la segunda consecutiva en la que Wesley sale, después de haber sido cedido a la Real Sociedad en la segunda mitad de la temporada pasada, aunque solo disputó 5 partidos, en los que no marcó ni asistió en ningún gol.

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El futbolista de 21 años no logró hacerse con un puesto de titular desde su llegada al Al-Nassr en el verano de 2024 procedente del club brasileño Corinthians.

Desde entonces, Wesley disputó 40 partidos con el conjunto saudí en las distintas competiciones, en los que consiguió marcar 5 goles y dar 5 asistencias.

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