«Se emborracha durante los partidos»... Kane responde con dureza al padre de Haaland

Alf-Engi Haaland, padre de la estrella noruega Erling Haaland, reavivó su histórica disputa con la leyenda del Manchester United Roy Keane tras la polémica eliminación de Noruega ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026.

En su cuenta de «X», el padre felicitó con ironía a «Bellingham y al árbitro», Acusó al árbitro francés Clément Turpin de «robarle» a Noruega tras anular un segundo gol noruego por una falta de Erling Haaland sobre Elliot Anderson, detectada por el VAR.

Keane respondió en el programa «Stick to Football» cuestionando su juicio y afirmando: «Quizá el alcohol haya influido en su decisión, porque siempre parece que bebe durante los partidos».

El exfutbolista irlandés, de 54 años, añadió: «Si bebes alcohol, ves el partido de otra manera», en clara alusión al padre del noruego.

El origen del enfrentamiento se remonta a 2001, cuando Kane lesionó intencionadamente a Alf-Inge Haaland, entonces en el Manchester City, con una entrada que casi acabó con su carrera, algo que Kane admitió después en su autobiografía.

Kane buscaba venganza por las burlas de Haaland en 1997, cuando sufrió una grave lesión de ligamento cruzado en un United-Leeds y el padre del noruego lo acusó de fingir.

Más de un cuarto de siglo después, las heridas siguen abiertas: el Inglaterra-Noruega fue el escenario de un nuevo round en una de las rivalidades más recordadas del fútbol inglés.