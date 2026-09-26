Cada vez que la selección de Arabia Saudí tropieza, las miradas se dirigen rápidamente hacia algunos nombres que se convierten en blanco de las críticas, como si cargaran ellos solos con la responsabilidad de lo que ocurre dentro del campo. Esto abre la puerta a interrogantes sobre el futuro de Abdullah Al-Hamdan, delantero de Arabia Saudí, cuyo nombre ha pasado a estar muy presente en el debate de la afición.

Al-Hamdan, cuyo nombre se ha visto ligado a críticas reiteradas por su rendimiento ofensivo, se encuentra ante una prueba difícil, en medio de las peticiones de la afición para cambiar algunas de las opciones técnicas y buscar soluciones más efectivas en la línea de ataque. Pero ¿carga el delantero solo con la responsabilidad del retroceso del sistema ofensivo, o se ha convertido en la cara de una crisis mayor que la de un simple jugador dentro del área?

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Al-Hamdan, en el blanco de las críticas

Hablar de Al-Hamdan ya no se limita a valorar su nivel individual, sino que se ha extendido a cuestionar la utilidad de depender de él para liderar el ataque de la selección de Arabia Saudí, especialmente cuando el equipo es incapaz de traducir las ocasiones en goles, o muestra una imagen ofensiva que no está a la altura de las aspiraciones de su afición.

En este tipo de circunstancias, el delantero se convierte en el primero en recibir la culpa, al ser el responsable directo de marcar, pese a que el éxito de cualquier jugador en esta posición está ligado a numerosos factores, entre ellos la calidad en la generación de ocasiones, los movimientos colectivos, la forma de construir los ataques y el nivel de apoyo que recibe de sus compañeros.

¿Paga Al-Hamdan el precio de una crisis ofensiva?

El problema al que se enfrenta la selección de Arabia Saudí no puede reducirse al nombre de un solo delantero, pues el rendimiento ofensivo es un sistema integral que comienza en la elaboración del juego, pasa por la velocidad en la circulación del balón y el desmarque sin él, y termina en la capacidad de los jugadores para aprovechar las ocasiones frente a la portería.

Desde este punto de vista, cargar solo a Al-Hamdan con la responsabilidad de cualquier tropiezo podría ocultar otros aspectos que necesitan una revisión técnica, ya sea a nivel de la elección de los elementos, del aprovechamiento de los jugadores, o de la forma en que la selección llega a la portería rival.

Entre el derecho de la afición y los cálculos del entrenador

La afición saudí está en su derecho de exigir un delantero más efectivo y de debatir si Al-Hamdan merece seguir entre las opciones de la selección, pues la competencia por los puestos es una parte natural del fútbol, y no hay jugador que quede al margen de la valoración o la crítica.

Pero la diferencia sigue estando entre criticar el rendimiento técnico de un jugador y convertirlo en un chivo expiatorio al que colgar todas las causas del fracaso, sobre todo teniendo en cuenta que la responsabilidad de los resultados se reparte entre el cuerpo técnico, los jugadores y el sistema en su conjunto.

Por tanto, la pregunta más importante sigue siendo: ¿tendrá Al-Hamdan la oportunidad suficiente para demostrar sus capacidades dentro de un sistema ofensivo integral, o se convertirá en el chivo expiatorio de una crisis que va más allá de los límites de la posición de delantero centro? La respuesta no llegará de un solo partido, sino de la capacidad de la selección de Arabia Saudí para abordar sus problemas técnicos, y del éxito del propio jugador a la hora de aprovechar las ocasiones y demostrar que merece vestir la camiseta de Arabia Saudí.