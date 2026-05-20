Se conoce el futuro de Remko Pasveer tras el doloroso descenso con el Heracles Almelo

El Heracles Almelo se despide de Remko Pasveer tras solo medio año, según informó Voetbal International este miércoles. A sus 42 años, el veterano portero aún no se retira y busca nuevo club.

Llegó en invierno para evitar el descenso, pero el equipo, pese a un breve repunte, nunca salió del peligro.

El equipo terminó 18.º con 19 puntos, diez menos que el NAC. Pasveer no evitó que el Heracles encajara 85 goles esta temporada.

Disputó once partidos y encajó 27 goles; solo dejó su portería a cero ante el FC Utrecht (0-0).

Tras confirmarse el descenso, cedió su lugar en el once a Timo Jasink, joven guardameta de 23 años que se perfila como titular en la próxima campaña de la Keuken Kampioen Divisie.

Según Voetbal International, el exguardameta de Ajax, PSV y Vitesse no piensa retirarse, aunque aún no sabe dónde jugará ni si algún club está interesado.

Además, no se renovará el contrato de Sava Cestic ni se ejercerá la opción de compra sobre Erik Ahlstrand, cedido por el St. Pauli.