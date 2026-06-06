Se bate el récord de traspaso de Alexander Isak: el Brighton le ofrece un contrato de cinco años

El Brighton & Hove Albion anunció el sábado el fichaje de Zadok Yohanna. El nigeriano llega del AIK de Estocolmo, que recibió un mínimo de 28 millones de euros, cifra récord en Suecia.

El extremo, de 18 años, cumplirá 19 a finales de mes. Se formó en la Allah Football Academy de Nigeria y en 2025 fichó por el AIK, donde rápidamente se convirtió en una sensación.

Disputó 18 partidos, marcó 5 goles y dio 4 asistencias, lo que despertó el interés de Chelsea, Newcastle, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Brighton.

El Brighton, según Florian Plettenberg de Sky Sport, pagará 28 millones, que podrían llegar a 30 con variables. Es un récord absoluto de traspaso para un club sueco.

El anterior récord de traspaso saliente del AIK lo ostentaba Alexander Isak, vendido al Borussia Dortmund en 2017 por 8,6 millones de euros.

El récord sueco lo tenía Lucas Bergvall, que reportó 20 millones de euros al Djurgårdens IF cuando fichó por el Tottenham en 2024.

«Estoy deseando trabajar con Zadok», afirma el entrenador Fabian Hürzeler, que sigue fiel al club, a través de los canales oficiales. «Después de haber visto sus partidos y sus cualidades, sé que es un jugador que puede marcar la diferencia en ataque».

«Todavía es joven y necesitará tiempo para adaptarse al club y a la Premier League, pero es un jugador emocionante y aporta la creatividad que nuestros aficionados apreciarán».

«Es dinámico, rápido y le gusta entrar en los duelos. Sus cualidades y habilidades serán una auténtica aportación para nuestra línea de ataque», afirmó Hürzeler. Yohanna ha firmado un contrato hasta mediados de 2031 en el Amex Stadium.