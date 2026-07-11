Se aclara la postura de Courtois respecto al inicio de la nueva temporada

Thibaut Courtois acaparó la atención anoche cuando España venció 2-1 a Bélgica y avanzó a semifinales del Mundial 2026, gracias a un gol tardío de Mikel Merino. El tanto llegó tras un error en la salida del portero Sen Laminz, quien reemplazó a Courtois tras su lesión en la segunda parte.

El error de Lammers le salió caro a Bélgica, que no pudo remontar. Para colmo, se informa que Courtois podría estar de baja entre 4 y 8 semanas por esta nueva lesión.

Según Mundo Deportivo, se trata de una lesión muscular que podría marginarlo del inicio de la próxima temporada.

Andrei Lunin, candidato a la titularidad inicial, podría ceder su lugar si Courtois se recupera a tiempo para el inicio liguero el mes que viene.

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El equipo blanco debutará el 17 de agosto ante la Real Sociedad, aunque el partido podría aplazarse porque varios jugadores aún estarán en las semifinales del Mundial.

Su regreso reforzaría la defensa tras la llegada de José Mourinho.

El equipo ya reforzó la defensa con tres fichajes y Mourinho busca un central más. La presencia de un líder como Courtois aportará confianza a una zaga que estrenará piezas y que nunca ha jugado junta.

Además de su liderazgo, Courtois aporta la calidad que se necesita en la portería, aunque su suplente, Lunin, tampoco ha rendido mal.

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