Después de 21 años de gloria, la era post Lionel Messi se ha convertido en una realidad tangible que sacude los cimientos de la selección argentina. La primera participación de la Pulga con el combinado de su país fue en agosto de 2005, en un partido amistoso ante la selección de Hungría.

Una época dorada que ha terminado, y una reestructuración sin precedentes que ha comenzado dentro del vestuario de la Albiceleste, cuya primera decisión fue impactante: el defensa del Atlético de Madrid, Cristian Romero, es el nuevo capitán de la Albiceleste.

El final de una era y el comienzo de otra

La retirada de Lionel Messi a nivel internacional representa el final de una era en la que la selección argentina dominó el mundo del fútbol, pero al mismo tiempo abre la puerta al mayor desafío que ha enfrentado el equipo en los últimos años: reconstruir su liderazgo sobre el terreno de juego y mantener su nivel competitivo.

El diario argentino "tyc sports" reveló, citando fuentes del interior de la selección, que la decisión no fue improvisada, sino que estaba planeada desde antes del inicio del último Mundial, cuando Romero había sido designado como tercer capitán, por detrás de Messi y Nicolás Otamendi, quienes abandonaron la selección tras la última Copa del Mundo.

¿Por qué Romero y no Emiliano Martínez?

El entrenador Lionel Scaloni tomó la audaz decisión de nombrar al jugador de 28 años, formado en la academia de Belgrano, capitán de este equipo, prefiriéndolo por delante de nombres de peso como Emiliano Martínez, anterior capitán en la alineación del técnico argentino, y Nicolás Tagliafico.

El defensa del Atlético de Madrid asumirá el rol de capitán en el vestuario y será el responsable de liderar al equipo sobre el campo en la próxima etapa, aunque cabe señalar que aún no se ha confirmado si el propio Scaloni continuará en este cargo en 2027, ya que todavía está negociando la renovación de su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino.

3 ocasiones anteriores

Los partidos amistosos de septiembre, cuyos rivales se anunciarán esta semana, no serán los primeros de Cristian Romero como capitán, pues ya ha portado el brazalete de capitán en tres ocasiones en los 58 partidos que ha disputado con Argentina, todas ellas bajo la dirección de Scaloni.

Su primer brazalete fue el año pasado, en un partido fuera de casa ante Chile dentro de las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo, que terminó con victoria de Argentina por 1-0. Repitió este hecho en un amistoso ante Venezuela en octubre, y portó el brazalete de capitán recientemente en la victoria por 2-1 sobre Mauritania el pasado mes de marzo.

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