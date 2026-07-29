Se acabó la aventura: Neymar anuncia oficialmente su retirada internacional

El brasileño Neymar da Silva, estrella del Santos, anunció su retirada internacional tras una participación decepcionante en el Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México.

Neymar se incorporó a la lista de Brasil para el Mundial pese a no estar en plenas condiciones físicas, y aun así solo disputó unos pocos minutos en dos partidos, en los que marcó un único gol de penalti ante Noruega en los octavos de final.

La selección de la samba se despidió del Mundial en los octavos de final, tras caer ante Noruega (2-1), con lo que el título mundial sigue lejos de las manos de Brasil desde 2002.

Al final de una rueda de prensa, Neymar fue preguntado por la posibilidad de participar en el Mundial 2030, y respondió: "Mi aventura con la selección nacional ha terminado. Hice historia allí y estoy muy feliz por ello".

Y añadió, según recogió la cadena "Foot Mercato": "He vivido muchas experiencias. Di lo mejor de mí y siempre luché por la camiseta amarilla, pero creo que ya he tenido suficiente con eso".

El contrato de Neymar, de 34 años, con el Santos está previsto que finalice a finales de 2026, y después decidirá su siguiente paso.

Neymar disputó 130 partidos con la selección de Brasil y marcó 80 goles, retirándose internacionalmente como el máximo goleador histórico de la Seleçao, además de haber participado con la selección de su país en 4 ediciones de la Copa del Mundo.