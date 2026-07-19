Se acaba la polémica: Klopp aclara su futuro como seleccionador de Alemania

El alemán Jürgen Klopp está cerca de entrenar a su selección tras el fracaso de Julian Nagelsmann en el Mundial 2026.

La Mannschaft quedó eliminada en dieciseisavos tras perder por penaltis ante Paraguay, lo que llevó a la Federación Alemana a destituir a Nagelsmann.

Tras ganar el Mundial 2014, el equipo no superó la fase de grupos en 2018 ni 2022, y la decepción se confirmó en 2026.

La Federación Alemana cree que Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, puede devolver la senda del éxito a la “Maquinaria Alemana”.

Tras la eliminación, la polémica sobre su posible fichaje creció hasta que el propio técnico se pronunció.

Durante su visita a Nueva York para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Klopp confirmó su intención de asumir el cargo y afirmó que las negociaciones estaban muy avanzadas.

En una entrevista con «Magenta TV», el técnico, también director de fútbol de «Red Bull», aclaró que solo faltan detalles.

Según Foot Mercato, ambas partes están cerca del anuncio oficial y esperan cerrarlo en días.

Entre 2015 y 2024, Klopp ganó la Liga de Campeones 2019 y la Premier League 2020 con el Liverpool.