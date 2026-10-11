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imago-sport-1084348320.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal
Traducido por

Schuurs se deshace en elogios hacia un jugador durante el Ajax-NEC

Ajax
T. Arokodare

Perr Schuurs está muy impresionado con Tolu Arokodare. El defensa del NEC no pudo impedir que el delantero del Ajax marcara, pero aun así se marchó del césped de la Johan Cruijff ArenA con un punto.

«Ya esperaba mucho. Pero cuando empezó el partido, en realidad fue incluso más de lo que había pensado de antemano», afirmó Schuurs tras el encuentro en Ámsterdam en declaraciones a De Telegraaf. 

«No solo por su fuerza, sino también por su inteligencia», recibe Tolu elogios de su marcador. «Sabía que era grande y fuerte, pero además puede saltar muchísimo. Esa combinación de altura, timing y fuerza no se ve a menudo. Creo que realmente es un refuerzo para la Eredivisie».

Schuurs jugó durante un tiempo en el Torino de la Serie A. Durante su etapa en Italia, el defensa se midió con regularidad a delanteros de primer nivel, pero un atacante como Tolu no se lo había encontrado antes el jugador de Limburgo.

«Sinceramente, no. He jugado cuatro años en la Eredivisie y todavía no me había encontrado con un delantero así. Y en Italia tampoco se ve mucho este tipo. La gente menciona a Lukaku, pero sigue siendo otro tipo de jugador. Tolu quiere recibir más a menudo el balón en el pecho o por alto», señaló Schuurs, que tuvo una noche complicada ante el delantero nigeriano.

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Schuurs ha disfrutado de su regreso a la ArenA. Incluso hubo aplausos cuando fue sustituido. «Sinceramente, no me di cuenta de que eran para mí. Si no, yo también habría respondido con un aplauso al público».

«Pensé que los aplausos eran para Tolu, porque a él también lo cambiaron. Pero si eran para mí, entonces por supuesto estoy muy agradecido», añadió Schuurs. «He vivido años bonitos aquí. También he recibido un bonito regalo de la peña de aficionados. Un marco de fotos con todo tipo de imágenes y recuerdos de mi etapa aquí. Es muy especial».

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